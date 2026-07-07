Apple vient d’obtenir une décision largement favorable dans un dossier visant les AirPods Max. Une juge fédérale de New York a rejeté la plupart des griefs d’une action collective accusant le casque haut de gamme d’Apple de souffrir d’un défaut lié à la condensation à l’intérieur des oreillettes. La procédure n’est toutefois pas totalement terminée, puisqu’un plaignant conserve encore certaines demandes fondées sur le droit de l’État de Washington.

Des utilisateurs dénonçaient des pannes après l’apparition d’humidité

La plainte, déposée en 2025, reprochait à Apple de ne pas avoir suffisamment alerté les acheteurs sur la formation de condensation dans les écouteurs en aluminium. Les demandeurs affirmaient que cette humidité pouvait dégrader le son, perturber la détection de port, empêcher la réduction active du bruit de fonctionner correctement ou encore affecter la recharge.

Le phénomène est connu depuis le lancement des AirPods Max, fin 2020. La chaleur dégagée par l’utilisateur peut rencontrer une surface métallique plus froide et provoquer de petites gouttes à l’intérieur des coques. Mais le lien direct entre cette condensation et des pannes matérielles reste difficile à établir de manière générale.

La juge estime que le casque reste utilisable

Dans son ordonnance, la juge Orelia E. Merchant rappelle qu’une garantie implicite ne contraint pas un produit à être parfait, mais à atteindre un niveau minimal de qualité. La juge note notamment qu’un des plaignants avait pu utiliser son casque pour regarder un film, ce qui a pesé dans l’analyse de la conformité du produit à son usage attendu.

Les demandes formulées au titre du droit de New York ont donc été rejetées définitivement. Le plaignant résidant dans cet État est sorti de la procédure, tandis que l’autre peut poursuivre sur deux fondements juridiques liés au droit de Washington et à la loi fédérale Magnuson-Moss.

Apple n’a toujours pas reconnu de défaut de conception

Apple n’a jamais admis que les AirPods Max présentaient un défaut inhérent. Le groupe rappelle que le casque n’est ni étanche ni résistant à l’eau. L’affaire montre surtout que la présence d’humidité dans le casque ne suffit pas, à elle seule, à démontrer juridiquement une défaillance profonde du produit.