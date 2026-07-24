Les pompiers sont intervenus jeudi soir à proximité immédiate de l’Apple Park (Cupertino) après le signalement d’un incendie extérieur. Le feu s’est déclaré aux abords d’Apple Forge 1, un bâtiment loué par le constructeur californien et situé au 18920-18922 Forge Drive.

Une intervention terminée en moins d’une heure

Le service d’incendie du comté de Santa Clara a reçu l’alerte vers 17 h 30, heure locale. L’incident a été déclaré clos environ 45 minutes plus tard, ce qui laisse penser que les flammes ont été rapidement maîtrisées. Les premières photographies publiées en ligne montrent principalement une clôture endommagée à l’extérieur de la propriété.

They’re still investigating to find out who did it.

Half the fences was burned. Fire dept has to break them down pic.twitter.com/4w9Q7IEtAv — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) July 24, 2026

Un témoin avait évoqué des dégâts importants sur les réseaux sociaux, mais les images disponibles ne permettent pas de confirmer une atteinte majeure au bâtiment. Les autorités n’ont pas encore précisé l’origine du départ de feu ni indiqué si des personnes avaient été blessées. Apple n’a pas davantage communiqué sur l’incident.

Apple Forge 1 se trouve à côté du siège de Cupertino

Le bâtiment concerné ne fait pas partie de l’anneau principal de l’Apple Park, mais se trouve dans son voisinage immédiat. Apple occupe de nombreux bureaux et laboratoires autour de son siège, malgré l’immense capacité de son campus de Cupertino. L’entreprise a encore renforcé sa présence immobilière régionale en investissant plus d’un milliard de dollars en Californie en 2025.

À ce stade, aucun élément ne signale une interruption des activités d’Apple ou un risque pour le campus principal. L’enquête devra désormais déterminer la cause du feu et évaluer précisément les dommages matériels.