Malgré l’immensité et le coût déjà vertigineux de son siège emblématique d’Apple Park, Apple a poursuivi en 2025 une stratégie d’expansion immobilière particulièrement agressive en Californie. Selon plusieurs estimations issues du secteur de l’immobilier, le groupe de Cupertino aurait ainsi déboursé environ 1,1 milliard de dollars en un an pour acquérir ou reprendre des espaces de bureaux supplémentaires destinés à ses équipes.

Une pression constante sur les capacités d’Apple Park

Ouvert en 2017 et conçu pour accueillir jusqu’à 13 000 employés, Apple Park s’est révélé insuffisant pour accueillir les besoins en nouveaux salariés, et ce bien plus rapidement que prévu. L’augmentation continue des effectifs, portée par des projets complexes et souvent « confidentiels », a obligé Apple à s’implanter dans de multiples sites à proximité immédiate de son campus principal.

Des acquisitions stratégiques autour de Cupertino

En 2025, Apple aurait ainsi sécurisé près de 1,27 million de mètres carrés de bureaux répartis entre Cupertino, Santa Clara et Sunnyvale. Parmi les opérations les plus notables figurent plusieurs campus sur Stevens Creek Boulevard, North Tantau Avenue ou encore Mathilda Commons, pour des montants dépassant parfois les 300 millions de dollars par site. Dans certains cas, Apple reprend des baux existants ou sous-loue des immeubles déjà occupés, une pratique courante dans une région où les surfaces disponibles se font rares.

Cette expansion illustre une réalité persistante : malgré le télétravail et les rumeurs de départs (notamment dans sa division IA), Apple continue de recruter et d’investir massivement dans ses infrastructures physiques.