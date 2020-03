Une date de sortie pour le mode multijoueur sur Mario Kart Tour est désormais connue : ce sera le 9 mars en France à partir de 5 heures du matin. Ce mode a été en bêta depuis quelques semaines sur iOS et Android.

Il sera possible d’affronter jusqu’à 7 joueurs, qu’ils fassent partie de votre liste d’amis, qu’ils soient à proximité de vous ou qu’ils soient dans une autre partie du monde. Trois modes de jeu seront disponibles :

Pendant la phase de bêta, Nintendo réservait le mode multijoueur aux joueurs qui avaient le Pass Or facturé 5,49€/mois. Il ne sera — semble-t-il — pas nécessaire de payer pour jouer en ligne à compter du 9 mars, quand ce sera disponible pour tout le monde. Seules les courses dorées seront réservées aux utilisateurs payants.

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020