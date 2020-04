Apple a officialisé aujourd’hui son nouvel iPhone SE. Il reprend le design de l’iPhone 8 et se veut aussi puissant que l’iPhone 11, le tout pour un prix à partir de 489 euros.

Le smartphone dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels), de la puce A13 (la même qui équipe les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max), du capteur d’empreintes Touch ID, de la 4G (la 5G n’est pas prise en charge), du Wi-Fi 6, de la charge rapide et de la charge sans fil.

Côté photo, il y a un capteur photo de 12 mégapixels (f/1.8) à l’arrière qui permet un zoom numérique jusqu’à 5x. Ce capteur est capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde. Pour l’avant, le capteur photo fait 7 mégapixels (f/2.2) et peut filmer jusqu’en 1080p à 30 images par seconde.

Le nouvel iPhone SE fait 138,4 x 67,3 x 7,3 mm pour un poids de 143 grammes et dispose d’une résistance à l’eau IP67. Apple précise que l’autonomie est à peu près équivalente à celle que propose l’iPhone 8 : jusqu’à 13 heures en lecture vidéo, jusqu’à 8 heures en streaming vidéo et jusqu’à 40 heures en lecture audio.

Trois coloris sont disponibles : blanc, noir et rouge (PRODUCT RED). Apple propose son nouvel iPhone SE avec 64, 128 ou 256 Go. Les prix sont respectivement de 489, 539 et 659 euros. Les précommandes seront proposées le 17 avril à partir de 14 heures. La commercialisation se fera une semaine plus tard, le 24 avril.