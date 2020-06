Twitter annonce aujourd’hui le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité : les tweets audio. Il était jusqu’à présent seulement possible de poster du texte, des photos ou des vidéos. Désormais, les utilisateurs peuvent poster de l’audio.

Cette fonctionnalité est actuellement proposée sur iOS sous forme de test, comme l’explique Twitter. Les tweets audio peuvent durer 140 secondes au maximum. Mais les personnes bavardes pourront continuer à parler et dans ce cas, Twitter va créer plusieurs tweets audio qui seront ensuite liés entre eux pour que les utilisateurs du réseau social puissent les écouter dans l’ordre.

Créer un tweet audio est assez simple : il suffit de toucher l’icône pour créer un tweet et sélectionnez la nouvelle icône en forme d’ondes à gauche de celle avec l’appareil photo. L’interface d’enregistrement apparaît à ce moment et l’utilisateur peut se mettre à parler.

Les tweets audio apparaissent dans la timeline des utilisateurs comme n’importe quel autre tweet. Ils affichent la photo de profil de l’auteur du tweet et un bouton de lecture. Un mini-lecteur est présent en bas de l’application lors qu’un tweet audio est joué.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020