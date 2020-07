Le cabinet Gartner a publié les données pour les ventes d’ordinateurs au deuxième trimestre de 2020. C’est positif, aussi bien pour les PC sous Windows que pour les Mac.

Apple reste le quatrième vendeur d’ordinateurs à l’échelle mondiale. Le fabricant a écoulé 4,37 millions de Mac au précédent trimestre, contre 4,16 millions à la même période il y a un an. La progression d’une année sur l’autre est de 5,1% et la part de marché progresse de 0,1 point à 6,7%.

Le premier vendeur d’ordinateurs a été Lenovo avec 16,20 millions d’ordinateurs, en progression de 4,2% sur un an. Il est suivi par HP avec 16,17 millions d’ordinateurs (en progression de 17,1%) et Dell avec 10,65 millions d’ordinateurs (en recul de 0,3%). Acer arrive à la cinquième place avec 4,01 millions d’ordinateurs vendus (en progression de 23,6%) et Asus le suit avec 3,59 millions d’ordinateurs (en progression de 21,4%).

Au total, 64,81 millions d’ordinateurs ont été vendus dans le monde au deuxième trimestre de 2020, contre 63,05 millions un an plus tôt. La progression d’une année sur l’autre est de 2,8%.

Comme on peut s’en douter, le boost au niveau des ventes s’explique en partie par tous ceux qui ont dû s’équiper avec la montée du télétravail. Il y a notamment eu du succès au niveau des ordinateurs portables.