Firefox 84 ajoute le support natif des Mac M1 (Apple Silicon)

Mozilla propose aujourd’hui Firefox 84 en version stable qui prend en charge les Mac Apple Silicon avec la puce M1. Cela va améliorer les performances générales du navigateur sur les nouveaux Mac. C’est le même scénario qu’avec Google Chrome il y a quelques semaines.

Selon le groupe, Firefox 84 se charge 2,5 fois plus rapidement sur les Mac M1 grâce au support natif. Pour ce qui est des web apps, elles sont désormais deux fois plus réactives. Jusqu’à présent, Firefox sur les nouveaux Mac s’appuyait sur Rosetta 2 d’Apple pour fonctionner. Les ordinateurs faisaient tourner la version Intel, d’où les performances moins bonnes.

Outre la prise en charge des Mac M1 avec Firefox 84, la mise à jour active WebRender sur davantage de Mac et PC. Cela concerne les ordinateurs qui ont des processeurs Intel de 5e et 6e générations. Du côté de Linux, le navigateur utilise maintenant des techniques plus modernes pour allouer la mémoire partagée. Cela améliore les performances générales et la compatibilité avec Docker. Enfin, cette version de Firefox est la dernière à prendre en charge Adobe Flash.

Firefox 84 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla. Concernant les Mac M1, Mozilla dit qu’il faut fermer le navigateur après avoir appliqué la mise à jour. Le relancer va forcer l’usage de la version pour Apple Silicon.