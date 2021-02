iOS 14.5 propose de partager les paroles avec Apple Music

La deuxième bêta d’iOS 14.5, disponible depuis hier, ajoute une option pour partager les paroles des musiques disponibles sur Apple Music. Cette nouveauté s’ajoute à la liste publiée hier soir.

Pour partager les paroles d’une musique sur iOS 14.5, il faut ouvrir l’application Musique, jouer une chanson venant d’Apple Music et afficher les paroles en temps réel. Il faut ensuite maintenir son doigt sur l’une des paroles ou bien toucher le bouton en haut à droite et sélectionner « Partager des paroles ». Vient alors le moment le partage se fait avec un contact. S’il s’agit d’un iMessage par exemple, alors le contact verra les paroles et pourra les sélectionner pour jouer la musique sur Apple Music. Encore faut-il qu’il ait un abonnement au service de streaming.

Comme l’a remarqué Fedrico Viticci, il est possible de choisir jusqu’à cinq lignes de paroles au moment du partage.

Amazing feature in iOS 14.5 beta 2: you can now share lyrics from Apple Music.

Long-press any line in real-time lyrics to share. There is support for Instagram stories and even iMessage cards, which will play that specific part of the song in Messages. pic.twitter.com/LbsLK60Tr3

— Federico Viticci (@viticci) February 17, 2021