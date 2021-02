Fury of Dracula: Digital Edition (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad) est l’adaptation numérique de la 4ème édition d’un jeu de plateau distribué en 1987 par Games Workshop. Ce jeu de stratégie asymétrique opposé jusqu’à 4 joueurs chasseurs de vampires ( (Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godalming, et Mina Harker) à l’assoiffé comte Dracula (dirigé par un autre joueur). L’adaptation mobile reprend les belles illustrations du jeu original, avec en prime quelques animations sympathiques qui justifient pleinement la conversion. La bande son n’est pas en reste et ajoute un brin de touche horrifique à l’ambiance générale…

A noter que ce Fury of Dracula peut aussi être joué en solo, même si le gameplay est franchement plus adapté aux parties multijoueurs (en ligne ou en LAN). Vous rêviez de brandir le pieu ou au contraire de mordre dans la gorge sanguine d’une jouvencelle, ce Fury of Dracula est fait pour vous !