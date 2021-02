Des chercheurs du Ted Rogers Centre for Heart Research de Toronto en lien avec l’UHN (University Health Network) et Apple cherchent à déterminer si et comment l’Apple Watch pourrait être en mesure de déceler les signes précoces d’une insuffisance cardiaque. Afin de récolter les données nécessaires, des dizaines de patients porteurs d’une Apple Watch Series 6 seront monitorés sur une période de 3 mois.

Dr. Heather Ross, l’un des directeurs scientifiques de ce projet de recherche, a bon espoir d’aboutir à des résultats exploitables : « Nous pensons que les données biométriques dérivées de l’Apple Watch peuvent fournir des mesures comparables, précises et fiables de la condition physique, des marqueurs de pronostics et des signaux d’alerte précoce, comparativement aux diagnostics traditionnels ». La toquante d’Apple pourrait ainsi servir d’outil de premier diagnostic… à domicile. A noter que l’Apple Watch peut déjà détecter les premiers signes d’une fibrillation auriculaire, une fonction qui a déjà sauvé plusieurs vies.