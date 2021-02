Grand classique du JRPG façon Square Enix, SaGa Frontier Remastered est la version remastérisée d’un titre sorti au Japon en 1997 sur PlayStation One (et en 1998 aux Etats-Unis et en Europe). La saga SaGa est déjà bien représentée sur iOS avec SaGa Scarlet Grace: Ambitions, Romancing SaGa 3, et Romancing SaGa 2. L’arrivée prochaine de SaGa Frontier n’est donc pas vraiment une surprise en soi. Cette version remastérisée a droit à quelques contenus additionnels, à l’instar du personnage jouable Fuse. La trame principale a été enrichie de nouveaux évènements, et bien entendu, les graphismes ont été revus à la hausse (ceux qui trouvent que ça pique toujours un peu les yeux, imaginez la version de 97…).



SaGa Frontier Remastered sera disponible sur iOS, Android, PS4, Nintendo Switch et PC (via Steam) le 15 avril prochain. Le jeu sera facturé aux alentours des 25 euros sur PC et consoles.