Clubhouse (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est le réseau social « tendance » du moment. Lancée en 2020 par Paul Davison et Rohan Seth, l’app Clubhouse propose des salles de discussion audio (pas de vidéo), privées ou publiques, sur des thèmes généraux. L’inscription à Clubhouse n’est pas ouverte à tous. On ne peut y entrer que sur invitation ou parrainage, et tout nouvel utilisateur reçoit à son tour deux invitations… qu’il peut redistribuer à sa guise. L’effet de rareté joue à plein : certaines invitations sont ainsi proposées aux enchères où elles peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

Clubhouse est uniquement disponible sur iOS

La modération du service est impitoyable, et le moindre écart est sanctionné par un bannissement à vie. A ce sujet, les discussions sont surveillées en permanence par les modérateurs, y compris dans les salles privées, ce qui contreviendrait d’ailleurs au RGPD mis en place en Europe. Malgré ces nombreuses contraintes et certains aspects qui sentent le souffre, Clubhouse vient d’atteindre les 8 millions de téléchargements dans le monde (sauf en Chine, où l’app est interdite).

L’explication réelle de ce succès ? Plusieurs personnalités ont choisi Clubhouse pour accorder des interviews. Dernièrement, Elon Musk a même déclaré qu’il souhaiterait discuter le bout de gras sur Clubhouse avec un certain… Vladimir Poutine.