Apple TV+ : premier aperçu de Physical et un teaser pour The Mosquito Coast

Apple fait une double annonce aujourd’hui autour d’Apple TV+ en parlant de ses séries Physical et The Mosquito Coast. Nous avons le droit à aperçu pour la première et à un teaser pour la seconde.

Physical sur Apple TV+

Se déroulant dans le paradis idyllique mais fragile de la plage ensoleillée de San Diego dans les années 1980, Physical est une comédie sombre d’une demi-heure qui suit Sheila Rubin (jouée par Rose Byrne), une femme au foyer discrètement torturée et apparemment dévouée qui soutient la candidature de son mari, intelligent mais controversé, à l’assemblée de l’État. Mais derrière des portes closes, Sheila a sa propre vision de la vie, sombrement drôle, qu’elle laisse rarement voir au monde. Elle se bat également contre un ensemble complexe de démons personnels liés à l’image qu’elle a d’elle-même… jusqu’à ce qu’elle trouve sa libération par la source la plus improbable : le monde de l’aérobic.

Physical sera disponible sur Apple TV+ dans le courant de l’été. Il n’y a pas encore une date plus précise.

The Mosquito Coast sur Apple TV+

The Mosquito Coast comprend Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman au casting. Les deux premiers épisodes seront disponibles sur Apple TV+ le 30 avril. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, pour un total de sept épisodes à l’arrivée.

La série est une aventure captivante et un drame à plusieurs niveaux qui suit le voyage dangereux d’un idéaliste radical et brillant inventeur, Allie Fox (joué par Justin Theroux), qui déracine sa famille pour le Mexique lorsqu’ils se retrouvent soudainement en fuite du gouvernement américain.