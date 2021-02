About Love and Hate & the Other Ones 2 (Lien App Store – 3,49 euros – iPhone/iPad) est l’un de ces rares puzzle-game à proposer un mini lore bien à lui. Dans About Love and Hate 2, le joueur dirige tour à tour deux petits personnages, Haine et Amour, qui se retrouvent projetés sur des mondes tortueux après avoir appuyé sur un gros bouton rouge. Comment sortir de chaque niveau ? En appuyant à nouveau sur le bouton rouge pardi ! La progression tout au long des niveaux en 3D s’appuie donc sur la collaboration à distance de ces deux entités, sans oublier « les Autres », qui jouent aussi leur rôle dans l’aventure.

Les mécaniques de jeu à la fois très logique et prises de tête font de ce titre indé un vrai régal… sans pubs ni apps. En outre la réalisation générale (comme un crayonné animé, décidément en vogue), s’avère être d’un très bon niveau. Chaudement recommandé.