Apple a fait un don de 10 millions de dollars en mai dernier à COPAN Diagnostics et cela a permis d’avoir plus de 15 millions de kits de prélèvements pour le Covid-19 aux États-Unis.

15 millions de tests Covid-19 après un don d’Apple

Jeff Williams, le numéro 2 dans la hiérarchie d’Apple (qui s’intéresse beaucoup à la santé), déclare qu’Apple est fier d’avoir pu contribuer aux kits de prélèvements pour le Covid-19 avec son don. « Nous sommes fiers que notre Advanced Manufacturing Fund soutienne des entreprises comme COPAN qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le Covid-19 et aide les professionnels de la santé et les communautés dans tout le pays », a-t-il indiqué. « Cette collaboration a permis de produire, d’expédier et de livrer des millions de kits de prélèvement aux hôpitaux d’un océan à l’autre. Nous pensons que c’est cette combinaison unique de fabrication et d’innovation américaines qui nous aidera à sortir de cette crise et à construire un monde plus sûr pour nous tous ».

Apple va poursuivre sa collaboration avec COPAN Diagnostics et une douzaine d’autres sociétés pour augmenter le nombre de kits de prélèvements pour le Covid-19. La mission va être de développer de nouvelles machines de production dans l’usine de COPAN Diagnostics en Californie du Sud.

Apple a investi plus de 1,3 milliard de dollars provenant de son fonds pour soutenir l’industrie manufacturière et l’innovation aux États-Unis. Apple dit soutenir plus de 450 000 emplois de fournisseurs dans les 50 États américains.