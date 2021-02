Five Dates n’est vraiment pas banal (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Imaginez un jeu de « date » en Full Motion Video (un peu « cringe » forcément). Vinny, un millénial vivant à Londres, rejoint une app de rencontres alors qu’il se trouve confiné en pleine pandémie (ça me dit quelque chose ce scénar, mais quoi ?). Ce dernier fait la rencontre de plusieurs individus joués dont certains sont interprétés par des acteurs plus ou moins connus, comme Mandip Gill (Doctor Who) ou bien encore Georgia Hirst (Vikings).



Au fur et à mesure des rendez-vous et des discussions interpersonnelle, une autre trame se fait jour, mystérieuse, et surtout plus inattendue. Et bien sûr, le joueur effectue les choix clefs qui rythment cette aventure, comme tout bon jeu FMV qui se respecte. A noter que le studio Wales Interactive est un spécialiste de ce genre de titre puisqu’on lui doit déjà The Complex, The Bunker ou bien encore The Shapeshifting Detective (tous des jeux FMV). Five Dates n’a en fait qu’un seul gros défaut : tout le jeu est en anglais.