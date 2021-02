Vous n’aimez pas les araignées au point de vouloir les atomiser à grands coups de poêle ? Kill It With Fire est fait pour vous ! Dans ce FPS, le joueur peut en effet utiliser les grands moyens pour venir à bout de la méchante bestiole. Un arsenal digne de Rambo vous fera tout « péter » dans la maisonnée (ou l’une des nombreuses zones d’action du jeu), mais il n’est pas certain que ce déchainement de violence suffise à mettre un terme à l’Arachnide.



Pas moins de 8 espèces d’araignées tenteront de vous mettre à bout de nerf, mais cette fois au moins, vous êtes armé, du bazooka au lance flammes en passant par de gros explosifs. On nous promet même une « fin secrète » ! Ce défouloir pour arachnophobe est déjà proposé en précommande dans l’App Store. Kill It with Fire sera disponible le 4 mars prochain sur iOS, mais aussi sur Android et consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch).