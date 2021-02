Le gouvernement indien vient de mettre en place un plan d’incitation financière et fiscale d’1 milliard de dollars destiné aux fabricants de tablettes et d’ordinateurs. Ces dernières semaines, Apple se serait livré à un intense lobbying en faveur de ce PLI (production-linked incentive). Dans le détail, cela signifie que théoriquement, des composants pour l’iPad importés de Chine et destinés à des unités de production indiennes seraient exemptés de surtaxe sur les produits étrangers importés.

Ces exemptions de taxe correspondraient à 4 ou 6% de la valeur d’un iPhone (via un système de cashback). La production locale d’iPhone est elle aussi concernée par ce plan d’incitation fiscale. Si l’on en croit plusieurs sources, la firme de Cupertino aurait tenté d’obtenir un PLI de 3 milliards de dollars, et il ne fait guère de doutes que les négociations perdureront au delà de l’annonce gouvernementale. Apple prévoirait en effet de délocaliser une grosse partie de sa production chinoise d’iPad, autant pour des raisons de coûts du travail que pour éviter les effets de bord de la guerre commerciale sino-américaine…