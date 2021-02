L’Apple Car n’a toujours pas été officialisée par Apple mais les analystes sortent déjà la calculette. Harsh Kumar de Piper Sandler fait partie du camp des optimistes : « Tout considéré, nous pensons que l’arrivée d’Apple sur le marché automobile est parfaitement logique. À l’instar de ses autres offres de matériel, la firme peut rentrer sur sur marché à un moment de pic technologique disruptif tout en évitant les risques inhérents à la formation de ce marché ».

Surtout, l’analyste estime que l’Apple Car pourrait rapidement devenir une machine à cash pour Apple. Sur la base de 100 000 véhicules écoulés en 2024 (soit 0,1% du marché), Apple pourrait ainsi générer un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars. En 2030, si Apple atteint 1% du marché en volume, le chiffre d’affaires de l’Apple Car pourrait culminer à 50 milliards de dollars !

Harsh Kumar ne croit pas qu’Apple soit capable d’être disruptif sur le marché automobile, mais à l’instar de l’Apple Watch, les ventes en croissance régulière pourraient finir par assurer de solides revenus à la firme. L’analyste s’attend en revanche à un véhicule très largement conçu par Apple (hardware et software), même si sa fabrication en volume nécessite in fine un partenariat avec un constructeur. A ce sujet, Kumar note que ce partenariat est peut-être le challenge le plus relevé du projet Apple Car : « Aucun constructeur ne veut être le Foxconn de l’industrie automobile ».