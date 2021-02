Rien que de prononcer le mot « stylo-billes », et ce sont des souvenirs d’adolescence qui surgissent, de ce temps où l’on mâchouillait en classe le bout d’un Bic tout en matant du coin de l’œil la jolie brune d’à côté (je m’égare…). Dans le jeu d’venture Inked (Lien App Store – 4,49 euros – iPhone/iPad), tous les décors ont été dessinés au stylo bille, ce qui donne un rendu global aussi original que superbe. Au delà de cette patte graphique singulière et d’une BO qui fait du bien aux oreilles, Inked vaut aussi pour son game design général extrêmement varié et malin.

Dans Inked, le joueur incarne un samurai à la poursuite de l’amour de sa vie (la belle brune d’à côté…). Ce petit personnage se déplace dans des décors en 3D isométrique, chaque nouvelle zone de jeu proposant une énigme ou un puzzle à résoudre. Déjà sorti sur PC il y a deux ans, Inked bénéficie ici d’une conversion mobile parfaitement identique à l’original. Vraiment un petit bijou.