Tomm Moore et Ross Stewart, les deux réalisateurs de Wolfwalkers (que l’on attend encore dans l’Apple TV+ français), se sont confiés sur leurs futurs projets dans les colonnes du site Deadline. L’interview porte principalement sur le chantier de Wolfwalkers, désormais largement pressenti pour les prochains Oscars du meilleur film d’animation. On apprend que l’idée de Wolfwalkers a germé durant la réalisation du magnifique Le Chant de la Mer, et que le scénario se réfère à de véritables légendes irlandaises de la région de Kilkenny (qui est aussi la ville du film).

Le scénario de Wolfwalkers s’est appuyé sur ce conte folklorique pour s’étendre à la thématique de la disparition des espèces animales, sujet d’actualité s’il en est. Quant à la direction artistique, cette dernière serait largement inspirée des illustrations sur bois du 17ème siècle ainsi que des œuvres d’Emily Hughes et Cyril Pedrosa. Au delà de ces informations captivantes sur les coulisses du film, Tomm Moorre et Ross Stewart ont aussi livré un joli scoop : leur studio irlandais Cartoon Saloon planche déjà sur une nouvelle série animée pour Apple TV+ !