Hyundai et Kia ont annoncé il y a quelques semaines la fin des discussion avec Apple autour du projet d’Apple Car. Le site sud-coréen Chosun Biz affirme aujourd’hui (via Reuters) qu’il existe encore un petit espoir de collaboration entre Apple et Kia. Vers la fin de l’année 2020, Apple aurait en effet signé un protocole d’accord avec Kia concernant des projets recouvrant 8 secteurs technologiques différents. L’arrêt des discussion ne concernerait in fine qu’un seul de ces secteurs technologiques, celui de la voiture électrique.

L’une des sources de Reuters précise que « même si les négociations sur les véhicules électriques échouent, de nombreux points peuvent être négociés dans d’autres domaines, nous restons donc optimistes quant à la possibilité d’un partenariat entre les deux parties ». Apple et Kia continueraient de plancher sur des véhicules électrique ultra légers, ceux du « dernier kilomètre ». Cette catégorie regroupe les trottinettes électriques, les vélos électriques de location, les gyropodes, etc…

Ainsi donc, Apple pourrait viser les deux extrémités du marché : une Apple Car premium pour les clients les plus fortunés, et un « e-bidule » de transport individuel (presque) accessible à tous…