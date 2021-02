Un tournage de la saison 2 de Truth Be Told (Apple TV+) a été interrompu hier suite aux protestations véhémentes de plusieurs manifestants. Les caméras et l’ensemble du staff avaient déjà pris place au Leimert Plaza Park de Los Angeles quand des personnes ont violemment protesté contre la présence de l’équipe de tournage à cet endroit. Les manifestants estimaient en effet qu’il n’était pas juste qu’Apple se soit vu octroyer des autorisations spéciales afin de tourner dans les parcs alors même que ces zones sont fermées au public – et notamment à de nombreux sans abris – suite au dernières mesures sanitaires.

La pauvre Octavia Spencer, qui n’avait rien demandé à personne, a même été prise pour cible par les protestataires. L’arrivée rapide du LAPD (Police de Los Angeles) n’aura pas suffi à calmer l’ambiance. Face à cet accès de colère et aux risques de dérapages, le tournage de la scène a finalement été annulé.