Golden Globes : Apple TV+ remporte son premier prix avec Jason Sudeikis (Ted Lasso)

La 78e cérémonie des Golden Globes s’est déroulée cette nuit et ce fut l’occasion pour Apple TV+ de gagner son premier prix avec Jason Sudeikis pour Ted Lasso. Il a remporté le prix de meilleur acteur dans une série (comédie). Il était en compétition avec Don Cheadle (Black Monday), Nicholas Hoult (The Great), Eugene Levy (Schitt’s Creek) et Ramy Youssef (Ramy).

Pour ceux qui ne le savent pas, les Golden Globes sont l’équivalent des Oscars pour le monde de la télévision. Cette 78e cérémonie a récompensé les films et séries télévisées américains diffusés en 2020, ainsi que les professionnels s’étant distingués durant cette année.

Apple TV+ a donc remporté son premier prix lors des Golden Globes avec Jason Sudeikis qui tient le rôle principal dans la série Ted Lasso. Il joue le rôle d’un entraîneur de football américain qui arrive en Europe pour entraîner une équipe de football britannique, alors qu’il n’a aucun expérience dans ce sport. La série mise sur l’humour et a reçu de bonnes critiques, aussi bien de la part de la presse que de la part du public. Apple a déjà signé pour une saison 2 et même pour une saison 3.

Here’s to you, Coach. Jason Sudeikis wins Best Actor – Musical or Comedy Series for @TedLasso. #GoldenGlobes Watch now on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/RwNssaD93B pic.twitter.com/GfhikqKz9w — Apple TV (@AppleTV) March 1, 2021

Quatre nominations, un seul prix

Ce prix concernant Apple TV+ aux Golden Globes est le seul. Le service de streaming avait également trois autres nominations, mais il n’a pas gagné. Wolfwalkers concourait pour le prix du meilleur film d’animation, mais c’est Soul des studios Pixar qui a gagné. Pour le prix du meilleur second rôle masculin, c’est Daniel Kaluuya pour le film Judas and the Black Messiah qui a gagné. Bill Murray avec le film On The Rocks d’Apple TV+ était en compétition. Concernant le prix de la meilleure série télévisée musicale ou comique, c’est Bienvenue à Schitt’s Creek qui l’a emporté et non Ted Lasso.