Annoncé sur mobile depuis 5 ans (et disponible sur PC et consoles depuis un an), Huntdown sort enfin le bout de ses pixels sur iOS et Android. Ce superbe platform-shooter en pixel art balade trois mercenaires tout au long de niveaux remplis de gangs bien vénères. Ces « bounty hunters » affichent des styles de combat bien différenciés, soit l’aventurière « classique » Anna Conda, le cyborg surpuissant John Sawyer, et le très discret et létal Mow Man.

Les magnifiques décors rétro-futuristes, , la variété des armes et des coups, les boss et semi-boss bien durailles ainsi que la qualité globale de réalisation (DA, BO et animations) font de ce Huntdown un titre extrêmement qualitatif, surtout sur mobile. Il ne reste plus qu’à espérer que les manettes physiques seront prises en charge (MFi ou PS4/Xbox One). Huntdown n’a pas encore de date de sortie sur iOS, mais ce serait imminent.