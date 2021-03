Les 270 Apple Store que compte Apple aux Etats-Unis sont ouverts en cette journée du 1er mars, tous sans exception (y compris celui de Norfolk qui fermera ses portes dans un mois). L’info mérite bien un article, car il faut remonter au 13 mars 2020 (il y a donc 353 jours exactement) pour retrouver une situation aussi favorable. Entre temps, le coronavirus et son cortège de confinements sont venus bouleverser la bonne marche de la planète, et Apple s’est retrouvé contraint de fermer temporairement certaines de ses boutiques américaines (souvent à plusieurs reprises).

Les Apple Store d’Houston, de Dallas, et de San Antonio ont été les derniers à rouvrir aujourd’hui. Apple avait pourtant tout fait pour éviter la fermeture de ses boutiques, exigeant de ses employés et clients des mesures sanitaires extrêmement strictes à l’entrée des boutiques. Las, la virulence de la pandémie dans certains Etats ne laissait souvent d’autre choix que la fermeture pure et simple. En dehors des Etats-Unis seule une douzaine d’Apple Store sont encore fermés, au Brésil… et en France.