Les amateurs de titres « arcade » se souviennent sans doute de Jetpack Joyride (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un runner-shooter survolté et extrêmement addictif . Le jeu du studio Halfbrick a eu énormément de succès, au point que des cross-over sont apparus (notamment avec Retour vers le Futur). Bonne nouvelle donc, Jetpack Joyride 2 se rapproche de l’App Store. Le second opus est déjà disponible en soft-launch en Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, ce qui signifie que l’attente devrait être assez courte.

On retrouve la patte graphique du premier jeu, mais l’action est encore plus intense. De nouvelles armes font leur apparition (plasma, , ainsi que de nouveaux véhicules (T-Mech, soucoupe volante, etc.). Et les gros boss sont enfin là… Bref, on en peut déjà plus d’attendre ce futur tueur de vie sociale. Jetpack Joyride 2 n’a pas encore de date de sortie « for the rest of us ».