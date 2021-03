Les efforts de Spotify dans les podcasts devraient payer, au point que le service devrait dépasser Apple en 2021. Selon le cabinet eMarketer, ce sera au moins le cas aux États-Unis.

Spotify devant Apple pour les podcasts en 2021

28,2 millions d’utilisateurs américains devraient écouter des podcasts en 2021 sur Spotify, contre 28 millions chez Apple. Spotify devrait continuer à dominer les années suivantes avec 33,1 millions d’utilisateurs en 2022 et 37,5 millions en 2023. À l’inverse, ça devrait très peu évoluer chez Apple avec 28,5 millions d’utilisateurs en 2022 et 28,8 millions un an plus tard.

Il faut dire qu’Apple perd du terrain depuis quelques années sur le marché des podcasts. eMarketer indique que sa part de marché était de 34% en 2018. Ce sera 23,8% en 2021. Une importante baisse qui s’explique par une concurrence toujours plus féroce. Spotify, par exemple, mise beaucoup sur les podcasts depuis plus d’un an maintenant. Ils sont intégrés dans son application musicale. Dans le cas d’Apple, il faut passer par une application dédiée et non via Apple Music.

Au total, 117,8 millions de personnes aux États-Unis écouteront des podcasts chaque mois en 2021, soit une augmentation de 10,1% par rapport à 2020. Ceux qui écoutent des podcasts représenteront également 53,9% des personnes qui écoutent tous les mois de l’audio en ligne, dépassant pour la première fois le cap des 50%. Cette croissance devrait également profiter à Spotify au détriment d’Apple.