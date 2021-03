Fantasian est le prochain JRPG de Sakaguchi. Si le jeu vidéo japonais vous intéresse un poil, vous savez sans doute que le sieur sus-nommé est une légende du JRPG, créateur de Final Fantasy et de perles comme Lost Odyssey ou Blue Dragon sur Xbox 360 (deux JRPGs très sous-cotés, parce que lancés sur Xbox sans doute…). Dévoilé dès le lancement d’Apple Arcade, Fantasian se présente plus en détails via un trailer (principalement blindé de cinématiques) et surtout une vidéo de gameplay qui permet d’admirer quelques uns des superbes dioramas réels qui ont servi de décor pour le jeu.



Les mouvements de caméras dynamiques, les jolies effets de sorts et coups spéciaux ainsi que la DA très maitrisée suffiront sans doute à faire piaffer d’impatience tous les fans de JRPG (un genre en crise depuis quelques années). D’autres infos en vrac : la sublime BO est signée Nobuo Uematsu (collaborateur de longue date de Sakaguchi), 150 dioramas ont été créés pour le jeu avant d’être photographiés sous tous les angles par un Reflex Sony, et le jeu se découpera en deux volets d’une trentaine d’heures chacun. Prometteur.

Enfin, on rappellera ici qu’Apple a participé à la production du titre et apporté sa contribution technique sur le développement sous iOS, ce qui signifie qu’une sortie sur un autre support qu’iOS, iPad OS ou tvOS est très loin d’être acquise. Fantasian sortira sur Apple Arcade dans le courant de l’année.