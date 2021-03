Si l’on s’en tient aux rumeurs, les prochains iPad Pro devraient assurer le cachou au plan technique (écran Mini LED, possible dérivé de la puce M1, bords encore plus fins, etc.). Pour bien accompagner le nouveau roi des iPad, Apple pourrait aussi livrer une toute nouvelle mouture d’Apple Pencil, le stylet tactile de l’iPad. Et justement, le leaker Mr White vient de publier la photo d’un Apple Pencil beaucoup plus glossy que le modèle actuel, et donc aussi beaucoup plus proche de la première génération d’Apple Pencil.

En revanche, l’Apple Pencil 2021 garderait de l’Apple Pencil 2 le système d’attache magnétique ( le stylet se « colle » sur l’un des côtés de l’iPad Pro) et son design général. Reste encore à savoir quelles nouvelles fonctionnalités pourraient être rattachées à ce stylet. Car Apple ne modifierait pas son accessoire sans nouvelles fonctions à la clef… A vos paris dans les commentaires !