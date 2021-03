L’app YouTube n’est plus disponible sur l’Apple TV de 3e génération

Ça y est : l’application de YouTube n’est plus accessible depuis l’Apple TV de 3e génération. Ce n’est pas une surprise, cela avait déjà été annoncé il y a quelques semaines. C’est une réalité depuis aujourd’hui.

Un message s’affiche quand les utilisateurs lancent l’application de YouTube sur leur Apple TV :

L’application YouTube n’est plus disponible sur l’Apple TV (3e génération). Vous pouvez toujours regarder YouTube sur iPhone et iPad, ainsi que sur les Apple TV 4K et Apple TV HD. Avec AirPlay, vous pouvez également diffuser YouTube sur votre Apple TV (3e génération ou version ultérieure) directement à partir de votre appareil iOS. La liste des appareils compatibles est disponible à cette adresse : yt.be/tv-devices.