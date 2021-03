Scott Forstall, ex-responsable d’iOS, recommandait le jailbreak avant l’App Store

Scott Forstall, ancien responsable d’iOS chez Apple, a invité les équipes de Pandora à passer par le jailbreak de l’iPhone pour tester leur application. Cela remonte à 2007, quand l’App Store n’existait pas encore, explique Vice.

Oui, Scott Forstall recommandait le jailbreak…

Pandora est un important service de radio aux États-Unis. La plateforme a d’abord cherché à être disponible sur les téléphones à clapet. Des négociations ont eu lieu avec les opérateurs pour avoir le service installé sur les téléphones. Mais cela n’a pas vraiment marché. Apple a ensuite annoncé l’iPhone en 2007 et Pandora a rapidement compris qu’il fallait investir sur ce tout nouveau smartphone.

Comme dit précédemment, l’App Store n’existait pas à l’époque et Apple n’avait pas annoncé (publiquement) son intention de proposer une boutique d’applications sur l’iPhone. Tim Westergren (cofondateur de Pandora) et Tom Conrad (directeur de la technologie de Pandora) ont donc été invités au quartier général d’Apple pour discuter de leur projet d’application. Scott Forstall les a surpris en les invitant à passer par le jailbreak pour créer une application Pandora native.

Cette déclaration de celui qui était à la tête des équipes chargées du développement d’iOS peut effectivement surprendre. On pourrait se dire qu’il serait la dernière personne à recommander une telle pratique. Après tout, le jailbreak s’appuie sur des failles de sécurité au sein d’iOS pour fonctionner. Et pourtant, ce fut son conseil et celui-ci a payé.

Les équipes de Pandora ont mis la main sur plusieurs iPhone et ont jailbreaké chaque modèle. Elles ont ensuite pu commencer le développement d’une application pour l’iPhone. Par conséquent, le service avait une importante avance sur ses concurrents. Quand Apple a officiellement proposé l’App Store en 2008, Pandora a rendu disponible son application et ce fut un succès : 21% des iPhone avaient l’application installée neuf mois après la première disponibilité. Comme quoi, le jailbreak pouvait bien aider.