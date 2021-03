Apple TV+ annonce Dr. Brain, sa première série coréenne

Apple TV+ présente sa première série venant de Corée du Sud, à voir Dr. Brain. Il s’agit d’un thriller de science-fiction qui se base sur le webtoon coréen. Lee Sun-Kyun, vu dans le film Parasite de Bong Joon-ho, sera au casting du programme.

Dr. Brain, la première série coréenne sur Apple TV+

Dr. Brain est un voyage émotionnel qui suit un scientifique du cerveau obsédé par la découverte de nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie bascule lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident. Il utilise ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme afin de reconstituer le mystère de ce qui est réellement arrivé à sa famille et pourquoi cela est arrivé.

Le tournage de Dr. Brain est en cours en ce moment même en Corée du Sud et la série sera disponible sur Apple TV+ à la fin de l’année. Il n’y a pas encore une date précise. Apple ne communique pas non plus le reste du casting ou le nombre d’épisodes qui seront disponibles.

Bound Entertainment s’occupe de la production de la série, aux côtés de Kakao Entertainment, Studioplex et Dark Circle Pictures. Kim Jee-Woon fait office de producteur exécutif avec Samuel Yeunju.