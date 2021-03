La WWDC 2021 d’Apple devrait être en ligne, une nouvelle fois

2021 ne devrait pas être l’année où Apple proposera une WWDC physique. Ce rendez-vous annuel pour les développeurs avec, notamment, la présentation des nouveaux systèmes d’exploitation devrait une nouvelle fois se tenir en ligne.

Encore une WWDC en ligne pour 2021 ?

La raison est simple : d’autres événements majeurs programmés à la même période ont déjà annulé le rendez-vous physique. C’est le cas pour l’E3 et le Comic Con de San Diego. Le premier se tiendra en juin et le second aura lieu en juillet, mais seulement en ligne. En parlant de juillet, il y a également une annulation pour l’Anime Expo de 2021 qui devait avoir lieu à Los Angeles.

L’E3 et le Comic Con de San Diego auront le droit à des événements en ligne. Et il y a fort à parier que ce sera la même chose pour la WWDC 2021 d’Apple, étant donné que tous les événements ont en commun d’être en Californie. Après tout, la WWDC de 2020 était déjà en ligne à cause du Covid-19.

Apple n’a pas encore communiqué une date précise pour la WWDC 2021 (en ligne). Mais on se doute bien que ce sera au mois de juin, comme chaque année. L’année dernière, Apple avait annoncé sa conférence à la mi-mars. Il avait fallu attendre le mois de mai pour connaître les dates exactes de l’événement. À voir si ce sera la même chose en 2021.