Antitrust : le Royaume-Uni enquête sur Apple et l'App Store

La Competition and Markets Authority (CMA), à savoir l’autorité de concurrence au Royaume-Uni, a ouvert une enquête antitrust au sujet d’Apple. Le gendarme britannique veut vérifier les pratiques avec l’App Store. Plusieurs développeurs et groupes accusent Apple d’avoir des pratiques anticoncurrentielles.

L’enquête antitrust sur Apple au Royaume-Uni est similaire à celle dans d’autres pays. Des développeurs critiquent le fait qu’Apple impose l’utilisation de l’App Store pour distribuer leurs applications iOS. Certains critiquent aussi l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple. Cela implique une commission obligatoire de 15% ou 30% selon les cas. Des groupes, comme Epic Games, aimeraient distribuer leurs applications ou jeux en dehors de l’App Store avec un système de paiement alternatif. C’est impossible en l’état au vu des limitations d’Apple.

Apple a tenu à réagir après l’annonce de l’enquête antitrust du Royaume-Uni :

Nous avons créé l’App Store pour qu’il soit un lieu sûr et fiable où les clients peuvent télécharger les applications qu’ils aiment et une grande opportunité commerciale pour les développeurs du monde entier. Rien qu’au Royaume-Uni, l’économie des applications iOS soutient des centaines de milliers d’emplois. Et tout développeur ayant une idée géniale est en mesure d’atteindre les clients d’Apple dans le monde entier.

Nous croyons en des marchés florissants et compétitifs où toute grande idée peut s’épanouir. L’App Store a été un moteur de succès pour les développeurs d’applications, en partie grâce aux normes rigoureuses que nous avons mises en place — appliquées de manière équitable et égale à tous les développeurs — pour protéger les clients contre les logiciels malveillants et pour empêcher la collecte de données sans leur consentement. Nous sommes impatients de travailler avec l’autorité britannique de la concurrence et des marchés pour expliquer comment nos directives en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu ont fait de l’App Store un marché de confiance pour les consommateurs et les développeurs.