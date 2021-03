Les nombreux fans (un peu nostalgiques) du Crash Bandicoot de la PlayStation auront sans doute une petite montée de fièvre : Crash Bandicoot: On the Run! Le marsupial roux déboule sur mobile dans un runner survolté, un genre de jeu plutôt raccord avec le jeu d’origine. La réalisation générale semble vraiment de bon niveau (le studio King dispose des ressources nécessaires), et le tout pourrait s’avérer assez addictif même s’il ne faut pas s’attendre à la diversité du reboot disponible depuis peu sur consoles.

Le jeu a même droit à son petit pitch : « Dans Crash Bandicoot: On the Run! ™, le Dr Neo Cortex a envoyé des méchants emblématiques à travers le multivers pour prendre le contrôle de toutes les dimensions. Avec l’aide de sa sœur Coco, Crash doit ramener les serviteurs de Cortex à leurs propres dimensions! Utilisez l’énergie imparable de Crash et laissez la fourrure voler pendant que vous courez, tournez et glissez pour empêcher le terrible Dr Neo Cortex de détruire tous les univers« .

Ah, j’allais oublier, et c’était tout de même le sujet principal de l’article : Crash Bandicoot: On the Run! sera disponible dans l’App Store le 25 mars prochain.