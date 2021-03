Apple vient de proposer la troisième bêta publique de watchOS 7.4 pour l’Apple Watch. Elle débarque 24 heures après la troisième bêta pour les développeurs.

Troisième bêta publique pour watchOS 7.4

Cette nouvelle bêta ne semble pas contenir des nouveautés particulières. Apple a simplement corrigé des bugs et a amélioré les performances générales. Néanmoins, la première bêta a été l’occasion de découvrir l’option qui déverrouille l’iPhone si vous portez un masque et une Apple Watch. Cela nécessite un iPhone sous iOS 14.5 au minimum et une Apple Watch sous watchOS 7.4.

Si votre montre est configurée pour recevoir les bêtas publiques, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Touchez ensuite l’onglet Ma montre puis naviguez dans Général > Mise à jour logicielle. La troisième bêta de watchOS 7.4 va apparaître et le téléchargement pourra se lancer.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez rejoindre le programme des bêtas publiques d’Apple. Rendez-vous sur beta.apple.com puis connectez-vous avec votre identifiant Apple. Quelques étapes apparaissent qui expliquent comment obtenir le profil. Ce profil permet de basculer l’Apple Watch sur le canal des bêtas publiques.

La version finale de watchOS 7.4 devrait être disponible au début du printemps. Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie précise. La mise à jour sortira aux côtés d’iOS 14.5, macOS 11.3 et tvOS 14.5.