Apple devrait sortir son casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) à la mi-2022 et ses lunettes connectées (Apple Glass) d’ici 2025. C’est ce qu’annonce ce soir Ming-Chi Kuo. L’analyste parle de trois phases.

Casque de réalité mixte en 2022

La première étape est le casque de réalité mixte d’Apple pour la mi-2022. Les prototypes actuels d’Apple pèseraient entre 200 et 300 grammes. Mais Kuo pense qu’Apple pourrait tomber sous la barre des 200 grammes pour le produit final. Le fabricant doit résoudre quelques problèmes techniques qu’il rencontrerait actuellement. Un tel poids serait en tout cas positif pour les utilisateurs, puisque les modèles similaires de la concurrence sont généralement plus lourds.

Le casque aurait des écrans Micro-OLED de Sony et différents modules pour offrir une expérience de réalité virtuelle de qualité. Kuo ajoute que le casque serait portable avec ses propres puces et son propre stockage. En revanche, il ne serait pas totalement mobile, comme peut l’être l’iPhone. Il faudrait attendre quelques générations avant d’avoir un produit réellement mobile.

Quel sera le prix ? Kuo s’attend à ce que le casque de réalité mixte d’Apple coûte autour de 1 000 dollars. Ce serait similaire au tarif d’un iPhone haut de gamme. De son côté, The Information avait tablé sur un tarif de 3 000 dollars le mois dernier. Dans tous les cas, ce serait plus cher que la concurrence. Mais dans le même temps, l’expérience serait supérieure. Apple proposerait notamment une expérience dédiée avec ses services (comme Apple TV+ et Apple Arcade).

Lunettes connectées d’ici 2025 et lentilles connectées plus tard

La deuxième étape serait les lunettes connectées d’Apple d’ici 2025. Kuo explique qu’il n’existe pas de prototype à ce stade. Apple en serait encore à la phase de recherche. Pour le coup, les lunettes se focaliseraient sur la réalité augmentée et seraient un produit mobile. Kuo s’attend à une sorte d’intégration avec la future voiture d’Apple.

Enfin, Kuo parle d’une troisième phase : des lentilles connectées après 2030. Les détails sont plus que légers pour l’instant. L’analyste évoque un passage de l’ère de l’informatique visible à celle de l’informatique invisible.