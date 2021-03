Gros succès en arcade puis sur consoles, NBA Jam était un hybride entre l’ambiance débridée de la NBA, ses superstars (Jordan, Pippen, Bryant, Malone, Kukoc, O’Neal) et un gameplay très arcade et passablement « WTF » lors des dunks stratosphériques. Le jeu a même bénéficié d’une version iOS plus que correcte (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad). Ultimate Rivals: The Court suit largement les traces de NBA Jam. Même gameplay intuitif (à priori), mêmes dunks de l’espace, le tout dans un style esthétique plus proche de Tron que des parquets traditionnels.



Ce jeu du studio Bit Fry Studios est déjà le second de la collection Ultimate Rivals. Ultimate Rivals: The Rink, déjà disponible sur Apple Arcade, est un jeu de hockey futuriste qui n’avait pas tout à fait convaincu lors de sortie. Espérons que cet Ultimate Rivals: The Court sera un peu plus consistant. Le jeu doit sortir prochainement sur Apple Arcade.