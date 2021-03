Le Dungeon Crawler à base de cartes est assez populaire sur iOS. Ce genre bien particulier a l’avantage d’être particulièrement adapté au mobile, ce qui explique sans doute qu’on y trouve de jolies perles, à l’instar de Card Crawl, Card Thief ou bien encore Look, Your Loot! Card Hog semble bien parti pour rentrer au Valhalla du genre. Le principe de base consiste toujours à faire circuler une carte héros dans une zone de cartes évènements (pièges, monstres) sensées représenter les pièces d’un donjon.

Il faudra faire preuve de sens logique pour bien gérer ses ressources, ses armes et sa défense tout au long du parcours. Les petites animations lors des combats sont véritablement soignées et l’humour est omniprésent. Voilà qui s’annonce fun et addictif. Card Hog peut déjà être précommandé ici. Le jeu sera disponible dans l’App Store le 22 mars prochain au prix de 2,29 euros.