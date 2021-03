A Musical Story n’est pas tout à fait un jeu musical conventionnel. Ici, pas de playlists débordantes de titres à succès, mais une trame narrative dense et un habillage graphique très « arty ». Chaque phase de jeu est en fait le prétexte à faire avancer l’histoire, et quelle histoire ! Un jeune homme tente de renouer les fils de ses souvenirs et de son passé après un accident qui lui a fait perdre la mémoire. Cloué sur son lit d’hôpital, notre infortuné héros se rappelle qu’il a été (est encore ?) le principal membre d’un groupe de rock durant les années 70.

Chaque phase de jeu de rythme réussie (basée à chaque fois sur un morceau du groupe) permet de dénouer d’autres souvenirs, jusqu’à la révélation finale. La direction artistique sublime, la qualité des animations et bien sûr de la bande sonore font de ce A Musical Story un titre à suivre de très près. Le jeu devrait sortir prochainement sur iOS, mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Xbox One.