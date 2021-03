Apple mise gros sur l’European Silicon Design Center de Munich. Ce centre d’ingénierie dédié à la conception de processeurs sera financé par Cupertino à hauteur de plus d’1 milliard d’euros sur trois ans ! Cet énorme montant concerne la logistique sur place, la construction de nouveaux bâtiments ainsi que l’unité de recherche et développement. La firme de Cupertino rappelle au passage que l’European Silicon Design Center de Munich est déjà le plus grand centre du genre en Europe. Ce dernier accueille 1500 salariés, qui travaillent notamment sur des technologies de modem sans fil.

Voilà à quoi ressemblera le nouveau centre de R&D d’Apple en Allemagne

Outre des locaux flambant neufs, les investissements massifs permettront aussi de créer des centaines de nouveaux postes, des postes orientés sur les technologie réseau 5G et le sans fil du futur. Le site sera pleinement fonctionnel en 2022, lorsque les employés auront rejoint les nouveaux bâtiments d’une surface totale de 30 000 mètres carrés. Bien entendu, le site fonctionnera à 100% sur les énergies renouvelables.

Apple conclut sa note Newsroom par un bilan de ses énormes investissements en Allemagne : « Au cours des cinq dernières années, Apple a dépensé plus de 15 milliards d’euros auprès de plus de 700 entreprises de toutes tailles à travers l’Allemagne. Cela comprend le fabricant de puces Infineon, la société de batteries Varta et la société chimique familiale DELO, qui fournit de la résine pour la technologie Face ID dans les nouveaux produits Apple, y compris l’iPhone 12 Pro ».