Apple TV+ annonce Lady in the Lake, une série avec Natalie Portman et Lupita Nyong’o

Apple TV+ vient d’annoncer une nouvelle série : Lady in the Lake. Elle comprend Natalie Portman et Lupita Nyong’o au casting. Il s’agit d’une « série limitée ». Il faut comprendre par là qu’il devrait seulement y avoir une saison.

Lady in the Lake, nouvelle série pour Apple TV+

Lady in the Lake est une adaptation du roman éponyme de Laura Lippman. La série se déroule dans le Baltimore des années 60, où un meurtre non élucidé pousse Maddie Schwartz (Natalie Portman), mère de famille, à réinventer sa vie de journaliste d’investigation et la met sur une trajectoire de collision avec Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o), une femme travailleuse qui jongle avec la maternité, plusieurs emplois et un engagement passionné pour faire avancer le programme progressiste noir de Baltimore.

C’est Alma Har’el qui sera à la réalisation de la série. La réalisatrice israélo-américaine a surtout tourné des clips vidéos. Elle compte un seul film à son actif. Il s’agit de Honey Boy qui a vu le jour en 2019 avec Shia LaBeouf au casting et à l’écriture du scénario.

Le programme sur Apple TV+ représentera en tout cas un point commun pour Natalie Portman et Alma Har’el : ce sera leur première fois dans une série. Natalie Portman a exclusivement tourné dans des films jusque’à présent. Le public la connaît pour différents rôles dans de multiples films, comme Star Wars, Thor, Léon, V pour Vendetta ou encore Black Swan pour lequel elle a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série sur Apple TV+. Pas d’information non plus sur le nombre d’épisodes..