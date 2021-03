Central Park (Apple TV+) : saison 3 annoncée et une date pour la saison 2

Apple TV+ fait une pierre deux coups aujourd’hui concernant sa série Central Park. Nous apprenons qu’elle aura le droit à une saison 3 et nous connaissons la date pour la saison 2.

Saisons 2 et 3 pour Central Park sur Apple TV+

La saison 2 de Central Park débutera le 25 juin sur Apple TV+. La famille Tillerman continuera à vivre dans le parc le plus célèbre du monde et à en prendre soin. Molly fera l’expérience des épreuves et des tribulations de l’adolescence. Cole sera confronté à un moment vraiment embarrassant à l’école. Paige continuera de traquer l’histoire de corruption du maire. Et Owen jonglera avec la gestion du parc, de son personnel et de sa famille, tout en gardant le sourire. Pendant ce temps, Bitsy se rapprochera de son sinistre objectif de s’approprier Central Park, avec Helen à ses côtés, se demandant éternellement si elle est bien inscrite dans le testament de Bitsy. À chaque étape, le téléspectateur sera guidé par Birdie, un violoniste maladroit qui fait office de narrateur.

Dans la vidéo ci-dessous, on voit le personnage de Helen proclamer son amour pour sa ville natale dans une chanson spéciale intitulée « rap de Weehawken ».

Concernant la saison 3 de Central Park sur Apple TV+, il n’y a pas encore de date. Nous savons seulement que les saisons 2 et 3 comprendront 29 épisodes au total.

Le casting vocal de la série comprend Josh Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Kathryn Hahn, Tituss Burgess et Stanley Tucci en version originale. Le casting français regroupe Emmylou Homs, Jean-Michel Vaubien, Guillaume Beaujolais, Thierry Wermuth, Olivier Podesta, Barbara Beretta, Pascal Nowak et Bernard Alane.