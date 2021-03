Disponible depuis plus de trois ans sur PC et consoles, le shooter ultra stylisé Tokyo 42 débarque enfin sur nos iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Première particularité du titre, ce dernier est gratuit pour les abonnés au GameClub (le concurrent d’Apple Arcade) et payant (via un achat in-app) pour les autres joueurs. Tokyo 42 est d’ailleurs le premier jeu du service à ne pas être une « vieille » gloire du jeu mobile mais bien une totale nouveauté sur ce type de support. Un joli coup.

Le jeu proprement dit est un shooter « tactique » se déroulant dans un open world cyberpunk et surtout ultra stylisé. Le joueur aura à sa disposition un très large choix d’armes létales, ce qui ne sera pas du luxe face aux différentes corporations mafieuses qui peuplent ce Tokyo du futur. Malgré cet attirail dantesque, le joueur garde le choix de passer en force ou en mode infiltration. Avec sa direction artistique extrêmement léchée et sa représentation isométrique peu banale, Tokyo 42 s’avère aussi déroutant que fascinant.