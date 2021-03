Si l’on en croit Bloomberg, Apple aurait beaucoup du mal à trouver des partenaires « logistiques » pour son Apple Car. L’information n’est pas nouvelle en soi, mais le californien en serait arrivé au point d’envisager que la production de l’Apple Car soit entièrement confiée à Foxconn, le principal assembleur de l’iPhone (et de bien d’autres produits pommés) et à Magna (qui aurait déjà planché sur l’Apple Car au début du projet).

Les constructeurs automobiles refuseraient en fait de devenir de simples assembleurs de véhicules Apple. L’Apple Car serait en effet conçue presqu’entièrement par Apple, ce qui relèguerait les partenaires-constructeurs au rang de simples fabricants sans aucune plus value en terme d’innovation. On rappellera aussi que Foxconn a déjà investi le marché de la voiture électrique via la firme chinoise Byron et qu’il collabore avec le constructeur Fisker pour produire ses propres voitures électriques d’ici 2023.