Tom Holland à la vie dure dans Cherry, le nouveau film des frères Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame). L’interprète de Spider-Man incarne ici Cherry, un jeune militaire aide-soignant parti en Irak. Au retour de la guerre, Cherry souffre de stress post-traumatique malgré le soutien sans failles de sa petite amie Emily (Ciara Bravo), au point de sombrer dans la drogue l’alcool et surtout la délinquance. L’ancien marine finira même par braquer des banques dans la région de Cleveland afin de soutenir sa consommation journalière de drogue.



Ce drame est une adaptation du roman semi-autobiographique de Nico Walker, et l’on peut juste espérer que les frères Russo auront délaissé la mise en scène parfois un peu « bourrine » des Avengers pour décrire cette histoire poignante. Cherry sera disponible dès demain sur Apple TV+. Il s’agit du 7ème long métrage de fiction disponible en exclusivité dans le service, après Hala, Banker, USS Greyhound, On the Rocks, Wolfwalkers, et Palmer.