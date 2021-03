Apple TV+ vient de consolider son « deal » avec Imagine Entertainment. Si l’on en croit Deadline (généralement très bien renseigné) Apple a signé un accord de « premier regard » avec la boite de production de Ron Howard et Brian Grazer. Cela signifie que tous les prochains films ou synopsis d’Imagine seront d’abord présentés à Apple. Si le projet intéresse Apple, alors ce dernier pourra rejoindre la liste des contenus exclusifs d’Apple TV+. Dans le cas contraire, le film ou son synopsis sera proposé à d’autres sociétés et donc aussi potentiellement à des concurrents directs d’Apple TV+.

On rappelle ici qu’Apple a exclusivement passé commande de documentaires auprès d’Imagine. La boite de production a notamment réalisé Dad’s ou bien encore le futur documentaire SuperModels avec Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington.

Apple a signé de nombreux contrats de production ces derniers mois : les films d’animations Luck et Spellbound de Skydance tomberont prochainement dans l’escarcelle d’Apple TV+, tout comme les longs métrages Swan Song et Le Ciel est Partout d’A24, CODA (remarqué à Sundance), Kitbag de Ridley Scott ou bien encore Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio en vedette.