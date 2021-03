Square Enix garde de hautes ambitions sur le secteur mobile. Le célèbre studio vient d’annoncer un stream en partie consacré au jeu mobile daté au 18 mars prochain. Le studio Square Enix Montreal (Hitman GO, Lara Croft GO, etc.) sera à l’honneur, ainsi que l’adaptation mobile de Just Cause. Le jeu intègrera un mode campagne solo, un mode compétitif jusqu’à 30 joueurs, le co-op jusqu’à 4 joueurs, etc. Le premier trailer (ci-dessous) dévoilait un titre avec un potentiel certain, mais il sera forcément intéressant de constater l’évolution de la partie technique (un peu faiblarde sur le trailer).

La conf en ligne de Square Enix causera aussi un peu du prochain Life is Strange sur PC et consoles, ce qui pourrait être une bonne occasion pour annoncer le portage mobile de Life is Strange 2… iPhoneAddict vous tiendra bien sûr au courant de toutes les annonces…